Triste pérdida: ‘Chupete’, el perrito meme, murió y su madre se despidió de él

El momento ha llegado... se está despidiendo de su mamá... NO LLORES MAMA : Mamá no estés triste te escribo esta carta para que sepas que voy a estar bien...antes de irme olvide decirte cuanto te amo, por eso pedí verte una vez más ...pero ya sabes siempre he sido distraído...MAMA,,,no llores,,,porque cuando lo haces me siento impotente de no poder abrazarte...de no poder, consolarte... me duele toda mi cabeza, siento que el momento ha llegado..mamá yo estaré bien, no te preocupes por mi...adiós MAMA déjame ir...veras que todo va a estar bien...NO ME RECUERDES BAJO TIERRA...si no en las alturas...porque Dios me ha llamado para hacerte compañía... cuida a mis hermanitas, ya llegaste hasta aquí y yo también lo intenté, di todo de mi... pero ya no puedo más, perdón mamá. Cuando vea a Dios le pediré también que te envíe una familia, lo mereces, gracias por todo MAMÁ!. Descansa en paz Chupete 💔 con mucho dolor en nuestros corazones despedimos hoy a Chupete a recomendación de todos los veterinarios que amablemente lo atendieron, no tengo palabras.