Actriz colombiana de cine para adultos ilusiona a hombres que lo tienen pequeño

Kourtney Love es una actriz de la industria para adultos colombiana que inició su carrera a los 25 años y su progreso ya la ha llevado a trabajar con productoras internacionales como las mexicanas.

Su nombre verdadero es Tatiana Álvarez y sus impresionantes atributos son los que más han llamado la atención de este mundo de contenido erótico, convirtiéndose en una de las actrices colombiana más cotizadas.

Vea también: Aura Cristina Geithner confiesa lo que le daría miedo hacer en la cama

La mujer fue invitada a un podcast para hablar de su vida y su trayectoria y, entre todas las dudas que resolvió, habló acerca del tamaño ideal del pene. Ella respondió utilizando un metro y sorprendiendo al entrevistador.

Su respuesta le da esperanzas a quienes no tienen un miembro viril muy grande, pues, según la actriz ‘nopor’, el tamaño ideal para ella es de 12 centímetros, demostrando que no todas las mujeres desean tener hombres con penes enormes.

Sus argumentos pasan por cómo le gusta sentirse en las relaciones sexuales, ya que no le gusta que la lastimen y es muy delicada en ese aspecto.

Otros datos de la actriz Kourtney Love

En una conversación para la página web Orgasmatrix, la actriz señaló que fuera de las cámaras es una mujer muy hogareña: “Soy una mujer muy de hogar, muy de casa, me gusta viajar, salir de compras, me gusta levantarme tarde, me encanta dormir, me encanta la buena comida; mi plan perfecto es Netflix, una hamburguesa, una gaseosa y dormir”.

Le puede interesar: Irreconocible: así luce Silvia de Dios, 29 años después del estreno de ‘Café, con aroma de mujer’

Además, señaló que las mujeres en esta industria tienen, entre otros, el prejuicio de ser personas de ambientes fiesteros y alocados, pero que eso solo depende de la personalidad de cada una.

Otro tema del que habló fue de las cirugías que tiene. De acuerdo con su testimonio, solamente tiene dos procedimientos estéticos: una liposucción y el aumento de sus senos.