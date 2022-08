Aura Cristina Geithner habla sobre su temor en la cama y más de uno se ofrece a quitarle el miedo

Aura Cristina Geithner dice que por un lado sí, pero por el otro no sabe Instagram @crissgeithner

Poco a poco Aura Cristina Geithner comienza a destronar a muchas de las reinas de las redes sociales y es que su continua publicación hace que siempre esté en tendencia y por supuesto entre las más virales.

Ahora ha decidido usar de nuevo otro audio viral en el que pasa algo bastante particular y que se presta para doble sentido, pues es la característica que Aura Cristina Geithner le ha dado.

Ella aparece frente a un espejo en el que posa de espaldas y se escucha: “Bebe no me digas que no te gustaría estar conmigo”, en la voz del actor y comediante mexicano Eugenio Derbez.

Luego ella en un perfecto lip sync le responde “No pues… es que por un lado sí me gustaría hacerlo, pero por el otro…”, mostrando de manera sensual sus caderas, en señal de que tipo de posición hablar.

Luego se vuelve a escuchar “Por donde tú digas, yo soy un caballero”, justo cuando ella finaliza con una sonrisa muy picara el video. Como era de esperarse la publicación se llenó de reacciones de parte de sus seguidores quienes no dudaron en dejarle hermosas palabras, al tiempo que comentarios jocosos por lo evidenciado.

“Tu belleza, arrasa como un huracán imprevisto... ¡Yo soy su víctima! y me alegra serlo 🌹 ❤️ 😍 cuídate mucho 🌻 🌻 besos 😘 😘 😘”, es uno de las respuestas que destacan. Así como otras un poco subidas de tono “Por dónde quieras lo hacemos mi amor contigo dejo de ser un caballero”.

Al momento la publicación de la intérprete de ‘Querida Socia’ acumula más de 24 mil corazones junto a cientos de comentarios.