Video: “Es que soy mujer”: hombre se justifica por sentarse en zona exclusiva femenina

En México existe en el transporte público una zona de sillas exclusivas para mujeres con el objetivo de ponerle fin a los acosos sexuales a los que están expuestas; la idea es brindarles un espacio de protección y seguridad.

Un video viral en redes sociales muestra como un hombre está sentado en esta zona designada para las mujeres. Algunas usuarias del transporte se molestaron por la falta de civismo del sujeto.

Cuando le hicieron el reclamo para que respetara el uso exclusivo de estas sillas, él se quedó callado y una señora salió a defenderlo: “él no está haciendo nada, él es mi marido y nosotros somos familia, respeta que no tienes ni idea que es eso”.

“No tienes idea qué es una familia”, le dijo la señora a lo que la denunciante le dijo que eso no tenía nada que ver con la falta de civismo del hombre.

Las dos mujeres continuaron la discusión por el uso inapropiado de la zona exclusiva para mujeres del sistema público, hasta que el hombre ‘metió la cucharada y dijo’: “señora hay algo que llama derecho a libre expresión y uno es libre de escoger el género que quiera ser y si yo quiero ser mujer en este momento, pues soy mujer”.

La respuesta del hombre dejó sin palabras a la chica denunciante, quien continuó discutiendo con la otra mujer que comenzó a insultarla, por lo que la mujer llamó a la policía.

Las autoridades no llegaron así que la denunciante dijo que si no se bajaban los imprudentes, lo haría ella. Al ver que ellos no querían bajarse, quien estaba grabando se fue para no seguir demorando el bus y a las personas que tenían afán de llegar a sus destinos.