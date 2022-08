Tiago PZK llega a Bogotá por la puerta grande del Movistar Arena

Argentina está exportando grandes talentos. Paulo Londra fue el inicio de la nueva ola de talentos jóvenes que venía con una capacidad de improvisación y mente ágil única. Ahora Tiago llega a Colombia luego de haber conquistado a muchos en su país y muchos otros en el resto de Latinoamérica.

Comenzó compitiendo en batallas de freestyle como God Level, Nike Battle Force, Supremacía, GoldBattle, El Quinto Escalón y Red Bull ‘Batalla de los Gallos’, fue así como poco a poco la habilidad de Tiago crecía más y más.

“Me acuerdo muy bien que cuando tenía 13 años iba siempre al mismo parque que quedaba cerca a mi casa porque mi mamá no me dejaba ir muy lejos en ese entonces. Ese parque quedaba como a 15 minutos y todos los lunes había una competencia. Recuerdo que estuve un año yendo todos los lunes, seguido, sin faltar y estuve perdiendo todos los lunes de mi vida en octavos de final, nunca pasaba de allí, entonces fue una frustración muy grane, yo era muy chiquito y tenía ese sueño de decir ‘wow, soy el mejor’, pero era muy tímido. Yo creo que ese inicio fue el que me marcó, porque yo fácilmente pude haber dejado todo y seguir por otro camino, pero la verdad haberme levantado siendo tan pequeño y seguir trabajando, no solo en el freestyle, sino en la vida, me marcó. Yo soy una persona muy insistente en los sueños. Cuando uno se esfuerza tanto, tanto, sea pintor, sea artista, sea lo que sea, llega”

Cuando tenía 13 años, Tiago estaba en un la esquina de un barrio con niños de su misma edad, pero unos cuantos años después estaba pisando escenarios gigantes que ni el mismo imaginó.

“Era una adrenalina muy muy fuerte, la verdad. Yo creo que uno nace con un talento, pero hay que trabajarlo al 100%. Si tú quieres crecer, en cualquier aspecto de la vida. Yo siento que uno no tiene que ponerse límites, porque te estancas. Si tú aprendes a decir ‘ok, todavía me falta mucho por aprender’, y trabajas por ello, puedes llegar muy lejos. Hay gente que cree sabérselas todas y uno nunca aprende todo, no se las sabe todas, a uno siempre le queda una jugada para aprender. Eso es lo primero que tienes que entender, si quieres ser mejor y ser un profesional en lo que hagas. Yo voy a creer eso hasta que me muera. Hay gente que compite por ahí con otras personas, yo compito conmigo mismo, siempre quiero superarme y eso me pone contento. Así que sí, uno puede nacer con talento, pero el talento, hay que trabajarlo, no dejarlo dormir”

Así como en Argentina el talento musical se ha disparado, Colombia se ha vuelto un puerto muy importante de esta industria “Estuve con Blessd, estuve con Feid en España. He hablado con Karol G, con Balvin, con Ryan Castro estuvimos en República Dominicana, entonces hay buena onda, pero soy una persona que me gusta que haya una conexión, que haya algo más allá. Si hay una buena relación, el resto fluye. Con Blessd ya estamos cuadrando algo, con Karol igual. Me encanta el talento que tiene Colombia y cómo el público es tan fanático de sus artistas y cómo lo gozan. La verdad es que allá el perreo se vive full, ya estoy que me voy para Colombia”

El 29 de agosto Tiago PZK pisará el Movistar Arena, el escenario más importante en Colombia, y debemos decir que para ser la primera vez del argentino, no está para nada mal.

En la calle y el voz a voz de la gente, asegura que Tiago realmente ‘le mete duro’, un chico con mucho talento, soñador y disciplinado y que hasta ahora está tocando las delicias y el resultado de su esfuerzo.

“Yo quiero llevar lo que está pasando acá en Argentina a Colombia para que lo vean más de cerca, para que vean que acá también está pasando algo muy parecido a lo que pasa allá. Quizá somos más nuevos, si, pero la verdad, quiero ver la energía y quiero saber como se siente y más que nada, el respeto, porque tener eso de un púbico de allá bien difícil, es muy especial. Yo la verdad siempre he sido bien recibido por los fanáticos de Colombia, así que quiero sentirlo, vivirlo y conocerlo. Quiero bajar a los barrios y arriba del escenario, quiero dar un mi 200% para que la gente se vaya feliz”

De los movimientos actuales e importantes, Tiago está liderando fuertemente la parada. Sin duda uno de los eventos más esperados por todos los fanáticos del género que se mueren por conocer en primera fila la improvisación y la agilidad tan característica de Tiago. El inicio de un chico de 20 años que se muere por romper el techo.