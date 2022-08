Los tres actores que protagonizarán ‘El Rey, Vicente Fernández’

Este miércoles se estrenará por el Canal Caracol la serie ‘El Rey, Vicente Fernández’; una producción que cuenta la vida del cantante mexicano, quien falleció a los 89 años el 12 de diciembre del 2021.

La bioserie busca abordar por completo la vida de ‘Chente’, como se le conoce coloquialmente, desde su niñez en Jalisco (México) hasta su vida como un cantante exitoso y uno de los grandes referentes artísticos de la música mexicana.

Por este desarrollo habrá tres diferentes Vicentes, uno de niño que será interpretado por Kaleb Acab, uno joven que será encarnado por Sebastián Dante, y finalmente Jaime Camil le dará vida al cantante adulto.

Kaleb Acab es un actor mexicano de 11 años que se encargará de recrear la infancia de Vicente Fernández. En una entrevista con Noticias Caracol, el menor contó cómo se ganó el casting.

“Un día fui al casting y me dijeron que era un martes por la tarde, llegué puntual y resulta que no era ese día, sino el miércoles y ese día no podía, entonces nos dijeron que si nos esperábamos, pero era mucho y no habíamos comido; entonces me dijeron que fuera el jueves, lo hice y todo bien, me sentía raro porque decía que si me hablaron es por algo”, dijo.

Además, señaló lo que tuvo que hacer para caracterizar al niño Vicente: “primero me identifiqué con el personaje y vi que si tenía semejanzas y luego vi películas de él, escuché sus canciones y mi abuelo también me ayudó. Me gustaba que tenía muy buen oído para la música”.

“Me siento muy contento, muy motivado y alegre, incluso intrigado y desesperado, porque siempre me he preguntado cómo me veré en la televisión actuando”, finalizó.

Por su parte, Sebastián Dante, quien tendrá la labor de personificar a Vicente Fernández joven, habló con Publimetro y dijo que fue difícil construir el personaje en esa edad, debido a la falta de recursos audiovisuales: “A Vicente lo conoce todo el mundo, pero mi proceso era un Vicente que todavía no era una sensación internacional, entonces, tener una idea de Vicente sin verlo a esa edad, fue de mucha imaginación”.

“Es una gran oportunidad para mí y no solo por lo que significa para mi carrera, sino para profundizar y empatizar con este ídolo latinoamericano; fue un proceso largo, interesante y doloroso, pero lo pude conocer por el hecho de ponerme en sus zapatos”, apuntó Dante.

Jaime Camil, quien interpretará a Vicente Fernández ya grande también habló con Caracol Tv sobre la responsabilidad que siente al encarnar a este ídolo mexicano: “Tengo una gran amistad con la familia, quiero mucho a Alejandro y a Gerardo y ese vínculo hace que la responsabilidad crezca más, pues hay algo muy bonito y son las historias más íntimas y hacer el estudio del personaje, al ver sus entrevistas y conocer su historia de cerca, no crees la tenacidad, la perseverancia y las ganas que tenía de triunfar”.

Estos tres actores mexicanos tendrán la difícil tarea de encarnar a Vicente Fernández en tres etapas diferentes de su vida en esta serie que se estrenará este miércoles 3 de agosto después de La Voz Kids.