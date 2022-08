¿'La Segura se casa’?, este fue el video que levantó sospechas

‘La Segura’ es una de las creadoras de contenido más famosas de redes sociales, además de las más seguidas en Colombia. Ella generalmente siempre es muy abierta con su vida privada, pues constantemente está compartiendo detalles de ella y por eso mismo, todos apuestan ahora que podría estar anunciado su matrimonio de esta manera un poco secreta.

A pesar de que anteriormente no le ha ido muy bien en la parte sentimental, ahora mismo está pasando por un idilio de amor con Ignacio Baladan, un peruano chef que se dedica también a compartir contenido en sus redes sociales. El chef ha logrado conquistar su corazón hasta el punto que ella decidió hacerlo algo muy público y hasta viajar a su país para conocer un poco más de su vida.

Todos la han visto tan enamorada, que aseguran que podría llegar al altar, pues publicó una video mostrando sus uñas y en su mano lleva un anillo dorado, que no se sabe si es de oro, que lleva el nombre de ‘Ignacio’ al frente y bastante grande. Además de eso, confesó que tenía algo por contarle a sus seguidores, posteando una foto de los dos.

Todos tendrán que esperar esta semana para ver si tiene que ver con un futuro como pareja o se trata de otra cosa, ya que además, reveló en sus historias que por despistada casi pierde dos maletas en un mismo vuelo.

Ante la posible noticia de que puedan llegar al altar, muchos han comentado que no están de acuerdo, pues prácticamente se acaban de conocer “Para mí que está en embarazo, porque el anillo está en el dedo medio y ahí no va” “¿Será que la mamá la dejará casarse?” “¿Está pequeño el anillo o me parece?” “Caramba qué rápido todo, no llevan ni 6 meses, pero bueno ojalá les funcione”