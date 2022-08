Esta es la persona con la que Paola Jara vive compitiendo

A medida que pasan los años la cantante Paola Jara sigue sumando más éxitos a su carrera y es por ello que superarse cada día es un meta que se intensifica, sin embargo, ella sabe bien cómo lograrlo.

Puede leer: Paola Jara y la falla técnica que casi arruina su concierto

Recientemente ha publicado un seriado de imágenes en las que se le ve antes, durante y después de una presentación. Sencillamente una Paola Jara en todas sus facetas, esa misma que todos aman ver y escuchar, pero junto a las imágenes dejó un mensaje que llamó la atención de todos en el que habla de la competencia.

“Mi competencia es con ella 🪞 (la del espejo) sin sacrificio no hay victoria 🏆 desliza para que la conozcas más! ☺️ 😉 📸 “, escribió la intérprete de ‘Donde Estabas Tú’ al pie de la publicación.

Las reacciones de los seguidores de la cantante de música popular no se hicieron esperar y de inmediato llenaron el post con miles de mensajes en los que resaltan todas sus cualidades y en especial su belleza.

“Bellísima mi Pao, excelente como has sabido jugar con tus vestuarios y colores. Espectacular, no me queda más que decir 👏 👏 👏 ❤️ ❤️” y “❤️ 👏 hermosa como siempre que mejor competencia que la misma tuya que Dios te cuide mucho mi pago”, destacan entre los comentarios de los seguidores.

La Paola Jara de cera

Paola Jara es que publicó un clip en el que simula ser una figura de cera, y que confundió a todos por la forma en la que luce, esto desde una visita que hizo junto a su esposo Jessi Uribe al gran Museo de Cera Madame Tussauds en Los Ángeles

“Aquí soñando ja ja ja ja ja ja”, escribió Paola Jara en señal de que sí desea tener su figura de cera, mientras en las imágenes se ven las de Ryan Reynolds, también la cantante Ariana Grande y la espectacular figura de Jennifer Lopez.

Sin embargo, eso no fue todo, pues luego posteó una foto al lado de la figura de la intérprete de ‘7 Rings’ y escribió “¿Vos que decís Ari será que algún día? ☺️ 😅 🙌🏻 ❤️💃🏻”.