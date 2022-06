Paola Jara y la falla técnica que casi arruina su concierto

A veces uno de los miedos más grandes de un artista es que en plena presentación una intempestiva falla técnica lo arruine todo, pero en el caso de Paola Jara pareció ser el aliciente para seguir adelante.

Todo sucedió días atrás en una de las presentaciones en Bogotá que sigue tras su adenda y gira promocional de ‘Donde Estabas Tú’ cuando la interprete de repente se quedó sin sonido.

La cantante estaba en plena presentación del tema ‘El Cigarrillo’ de Ana Gabriel junto a ocho músicos que le acompañaban y de repente hasta la luz azul y neón que había de fondo se apagó. Pero tanto ella como su público supieron superar la situación, pues fue todo lo contrario por lo que no fue impedimento para que todos corearan el tema a todo pulmón.

“Cuando se va el sonido en pleno concierto, pues cantamos sin sonido también ☺️♥️🙏🏼 menos mal no se demoró en arreglase el daño y pudimos seguir”, escribió Paola Jara al pie de un video que comprueba la situación en la que se ve a los fanáticos grabar con sus teléfonos y elevando el ritmo del tema.

Paola Jara sabe cómo agradecer las muestras de cariño de quienes le han acompañado, y por ello no es de extrañar que Bogotá, sea la ciudad que alberga a uno de sus públicos favoritos, y ella sabe bien cómo devolver tanto amor.

“Desde el inicio de mi carrera Bogotá fue de las primeras ciudades que me apoyó. No me cansaré de agradecerles por tanto amor. Los amo ♥️🙏🏼Donde estabas tú Gracias 🫶🏻”, escribió en un seriado de imágenes en la presentación antes del incidente.

“Mi reina usted con ese vozarrón no necesita sonido” y “Sin duda eso lo que admiro de ti mujer guerrera y echada para lante sin importar seguiste y lo diste todo”, destacan entre las reacciones de los seguidores.