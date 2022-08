¿Volvió JuanDa? Seguidores comparten comentario del influencer tras meses de desaparecer en redes

El influenciador Juan David Morales, o más conocido como JuanDa, siempre ha dado de qué hablar en sus redes sociales por las particulares historias (algunas trágicas) que con un lenguaje popular y cercano a la audiencia hace reír a carcajadas y provoca miles de interacciones por medio de sus cuentas.

A parte de tener un Instagram, desde donde empezó a hacerse conocido por su contenido humorístico, también tiene una cuenta de TikTok, en donde siempre emite opiniones y anécdotas graciosas al lado de sus dos perritas, Katherín y Chandosa, las cuales fueron adoptadas por él y hacen parte de sus graciosos videos.

Con 3,8 millones de seguidores en sus redes sociales, Juan Da tiene preocupados a sus fieles seguidores pues desde el 12 de marzo, según su cuenta de Instagram, no aparece ni ha reportado cuál es su situación.

“Juanda se está tomando un tiempo para él; está bien. ¿Sabes que no le hace bien a él? Esto que tú cogiste de moda, mor, esto de estar cogiendo preguntando ‘¿dónde está Juanda, donde está?’. Ya te he dicho, ‘déjalo, déjalo, o sea porque lo quieres obligar a que él vuelva si todavía no se siente listo. Me parece terrible porque ya siento que es moda, vi un man ahí en TikTok hablado mier***. Entonces te digo aquí, Juanda está bien, no lo acoses”, aseguró la también creadora de contenido y amiga, Sofía Castro.

Te puede interesar: La Voz Kids: el ‘gringo’ que no cantó en inglés y dejó esperando a los colombianos

El comentario que da esperanza a sus fans

En la noche de este lunes, se difundió masivamente en Twitter un comentario que el influencer habría hecho desde su cuenta verificada en Tik Tok. “Que paila que mientan así. Estoy en un proceso importante y difícil. No me pondría con esos jueguitos con mis seguidores. Solo necesito tiempo”.

Este pronunciamiento se da pues en esa red social un usuario creo al parecer una cuenta falsa con varios videos de él y con un mensaje reiterativo: “El día 5 de agosto les contaré toda la verdad hermanas de porque está perdido”.

Por esto muchas personas se confundieron, pero otras difundieron el comentario para cuestionar y hasta rechazar esa cuenta que han tildado de ‘Fake’. “Yo ya emocionada porque pensé que Juanda habia vuelto”. “Solo espero que Juanda sea por el proceso que este pasando, sane pronto”. “Extraño a Juanda. Ese man me alegra la vida, espero que este bien”.

Hay una cuenta en tiktok que dice ser juanda y que supuestamente esta subiendo videos de que el 5 de agosoto contaria todo con respecto a su desaparicion de redes pero esto mas que un aviso se volvio en spam y sabemos que juanda no haria eso pero bueno ......... pic.twitter.com/hQAAeP4dfn — miguel (@its_miguelbitch) August 2, 2022

Sus seguidores lo recuerdan

Usuarios en redes sociales han recordado a Juan David y le han hecho un llamado para que se reporte. “Todos los días pienso en JuanDa, me hace muchísima falta!! Espero que esté bien”, dice una usuaria de Twitter. “¿Soy yo o la vida se ha vuelto como un 94728% más miserable desde que el neni JuanDa se perdió del mapa?”, es el comentario de otro usuario preocupado.