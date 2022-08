La Voz Kids: el ‘gringo’ que no cantó en inglés y dejó esperando a los colombianos

La Voz Kids está a mediados de su primera etapa de audiciones a ciegas y los niños no dejan de sorprender con su capacidad vocal y talento con los instrumentos. En esta nueva edición, los entrenadores designados Andrés Cepeda, Kany García y Nacho fueron elegidos para la dura tarea de enseñar y guiar a los concursantes durante las etapas del show.

En la noche de este lunes, Martín Quintero, uno de los participantes llamó especial atención, no solo por sus ojos y cabellos claros, sino también por identificarse con el término ‘gringo’.

Tal como lo contó su madre, el niño nació en Norteamérica, pero a los cuatro años fue traído por su familia a Colombia. “Martín parece el gringo de la casa, habla mucho en inglés, ve películas en inglés y escucha canciones en inglés. Por eso tiene mucho acento”, expresó la mujer.

El menor mencionó, con un acento marcado, especialmente en la letra ‘r’, que no manejaba nada del español hasta que llegó a Colombia, además del hecho de que ama su país. “Yo me siento de Jamundí, me siento de Cali, de todo. Me encanta el clima y la gente es muy amable. A veces me dicen gringo o: ‘Mono, vení'”, dijo.

Los colombianos se quedaron esperando que cantara en inglés

A raíz de la historia contada, varios usuarios activos y que siguen de cerca lo que pasa en el programa, comentaron en redes sociales y expresaron su entusiasmo por escuchar al menor cantar en inglés. Sin embargo, se quedaron esperando, pues Martín eligió ‘No me doy por vencido’ de Luis Fonsi para debutar en el escenario.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. “Juraba que iba a cantar en inglés. Quedé”, “Yo sí quiero que cante en inglés, canciones en español estoy mamado de escuchar” o “Si este niño no llega a cantar en inglés, apago el televisor”, son algunos de los trinos que se leen en Twitter.

Finalmente, el niño de 12 años demostró su talento y logró que Cepeda y Nacho oprimieran el botón y se giraran para darle la bienvenida a su equipo. Sin embargo, fue el músico colombiano el que quedó elegido como su tutor.