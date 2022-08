La grave imprudencia vial que confesó haber cometido ‘Epa Colombia’

En medio de la última polémica que envuelve a la influenciadora y empresaria, Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, por el comportamiento de sus escoltas, se conoció además una nueva conducta irregular en la que habría incurrido en medio de su papel como ciudadana al volante. Este vez, en sus redes sociales, la influenciadora confesó esta grave falta a las normas de tránsito en la ciudad de Bogotá.

Y es que la última polémica protagonizada por la empresaria que se hace llamar ‘la Reina de las Keratinas’ tuvo que ver precisamente con una conducta que habría tenido a bordo de su camioneta y que también habría tenido que ver con sus escoltas. Al parecer y según denunció una ciudadana, Valentina Pérez, la habrían amenazado con armas en la fila del AutoMac de un McDonald’s para darle paso a la camioneta de la influenciadora.

Los hechos, que ocurrieron en el barrio Salitre, habrían trascendido tras la viralización del video de los escoltas de la joven empresaria, en donde al final se escuchan disparos al aire, que según denuncian, fueron hechos por uno de los escoltas al salir del parqueadero.

Epa Colombia confesó que utilizó carril exclusivo

En sus historias de Instagram, la influenciadora dio declaraciones sobre el video y la situación que se vivió en este restaurante de comida rápida de la ciudad, pero además de eso, en medio de su respuesta, confesó una gran imprudencia vial en la que incurrió, pues habría evitado un trancón por el carril exclusivo de TransMilenio, conducta que está prohibida y además es multada con una importante suma de dinero.

La joven claramente salió a defenderse en sus redes sociales y comentó que no es cierto lo que afirman quienes la acusaron a ella y a sus escoltas. “Yo llevo tres años manejando carro, nunca he sido imprudente. Sí, una vez me metí por el TransMilenio porque iba en severo trancón e iba Re tarde, mi papá. Pero amiga, yo conduzco súper bien, no me meto en la fila de nadie. La segunda vez que voy a comprar algo a McDonald’s y esa mujer crea un escándalo”, fueron las palabras de la influenciadora.

Cuánto es la multa por circular en carril de TransMilenio

La misma joven aceptó incurrir en la falta de tránsito que es sancionada por la Policía de Tránsito en la ciudad. En este caso, y según el Código Nacional de Tránsito, quienes hagan un mal uso de carriles preferenciales serán acreedores de una multa prevista de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes en ese momento, es decir, cerca de $500.000 pesos colombianos.

