¿'Epa Colombia estafada?, la empresaria reveló que perdió plata

‘Epa Colombia’ es considerada una de las empresarias más exitosas de Colombia, pues para nadie es un secreto que sus productos han sido un éxito completo, incluso, llegando a ser la imagen oficial de Expobelleza 2022. Sin embargo, ha revelado que no todo ha sido ganancias.

‘Epa Colombia’ siempre da de qué hablar, precisamente por sus empresas y productos que están en boca de todo el mundo. Algunos dicen que son muy bueno y otros dicen que no tanto. Pero lo cierto es que a nivel nacional, se vende ‘como pan caliente’

Hace poco la empresaria había obtenido malos comentarios porque su formula de queratina hacía que se callara el cabello. Pero ella dejó claro que estaban trabajando para mejorarla poco a poco. Ahora, con un nuevo producto con envase pequeño, la empresaria recibió comentarios respecto al olor, pues al parecer no era el más agradable.

Ante esto, ella comentó que efectivamente fueron los envases que salieron defectuosos:

“Yo lo tengo acá anotado, que los spray chiquitos cambiaron la fragancia porque el plástico se dañó, ese plástico se trae desde la China, esa materia prima se trae de allá. Amiga, pero yo te hago una pregunta, ¿tu crees que yo tengo la culpa? no, si antes yo perdí amiga. Tranquila que si me dice; ‘me responde’ y si. Aquí perdimos las dos amiga, yo que mandé a traerlo y los chinos me robaron y tu porque me lo compraste a mi, pero las dos perdimos ¿Yo que voy a hacer? regalarte productos”

A pesar de la pérdida, la colombiana está dispuesta a recuperarse pronto de la caída con el resto de compras que le harán sus seguidoras. A pesar de que nos reveló más información, dejó claro que efectivamente perdió plata por haber invertido en productos chinos.