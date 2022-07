Nicolás Arrieta se va contra Cintia Cossio y asegura que ya tiene denuncias por estafa

De nuevo Nicolás Arrieta sale en su defensa en un tema en el que está involucrada Cintia Cossio, y es que esta vez el creador de contenido respondió a los señalamientos de la influencer por la red social de Instagram.

Puede leer: Nicolás Arrieta dice que no tiene nada contra Cintia y Yeferson Cossio

“Me enviaron las historias de Cintia Cossio donde dice que yo hablo de chismes de patio. Yo no hablo de chismes de patio, yo no hablo de la vida de la gente, yo hablo es de denuncias que hacen las personas públicamente. Les recuerdo que lo que ella hace y lo que ella hizo con mi vida y con mi novia, cuando habló desde la vida personal de alguien, esos sí son chismes de patio, eso es lo que ella hace”, dijo Arrieta.

Agregó que, a diferencia de ella, él solo ha hablado un tema que es de conocimiento público y que queda evidenciado en las redes sociales con las denuncias de las personas estafadas.

“Yo jamás he hablado de la vida personal de ella porque la desconozco, me vale verg… no me importa, Hablo es de las denuncias publicas que ha hecho la gente en TikTok e inclusive las denuncias por estafa que tiene en la Fiscalía, presuntamente”.

De inmediato interrumpió su video para dejar correr pequeños extractos de videos de usuarios de TikTok en los que se les escucha señalando a Cintia Cossio.

Las denuncias a Cintia Cossio

@ronnie.cor anuncios parroquiales del METODO ESTAFA DE CINTIA COSSIO. LINK DE LA FISCALÍA https://www.fiscalia.gov.co/colombia/ ♬ sonido original - Ronniecor

Precisó que en ningún momento ha hablado de chismes de patio, y que lo único que hace es replicar los testimonios de personas que han caído en las presuntas estafas que supuestamente ella y su familia promocionan.

En los videos recopilados por Nicolás Arrieta se escuchan los testimonios de las víctimas, quienes aseguran que han pedido la devolución del dinero por el programa “Método Cintia Cossio”, porque según dicen no se ha cumplido nada de lo que les prometió.