“Ganaba el concurso a la más fea”: Yina Calderón reveló que sufría bullying en el colegio

Yina Calderón es constantemente centro de atención en redes sociales, en donde suele ser muy activa y compartir los momentos de su día a día con sus seguidores. Recientemente, la famosa sorprendió al revelar que cuando estaba en el colegio fue víctima del bullying o matoneo por parte de sus compañeros.

Lea también: Este pequeño detalle podría revelar el nuevo color de cabello de Karol G

La colombiana ha protagonizado diversos escándalos, desde su participación en la producción ‘Protagonistas de nuestra tele’, hasta los roces y comentarios que ha tenido con otras figuras públicas como Lina Tejeiro, Manuela Gómez y la también polémica ‘Epa Colombia’.

Uno de las situaciones más recientes que lograron atraer la atención de sus más de 70 mil seguidores y del público en general, fue su drástico cambio de look, con el que cambió su larga cabellera rojiza por una apuesta mucho más corta y de color rosado.

El nuevo look de la empresaria y Dj de guaracha no fue recibido de la mejor manera, pues muchas personas no dudaron para criticarla y compararla con otras personas como el cantante Christian Nodal.

También le puede interesar: ¿Era la forma? La reacción de ‘Polilla’ al enterarse de la homosexualidad de su hijo

Yina Calderón recordó cuando sufría de bullying

A través de su cuenta de Instagram, Calderón publicó una serie de historias con el hashtag ‘cosas que no sabían de mí’. Así, aprovechó la dinámica de la plataforma para hacer una confesión que tal vez no muchos conocían y aseguró que por años fue centro de burlas y ‘maldades’ que le hacían los demás niños.

“Que cuando estaba en el colegio, me ganaba las encuestas que hacían los chinos del salón a ‘la más fea’. Yo siempre ganaba. ‘La más fea del salón’ siempre Yina Calderón. Y me hacían el ‘tamal’. Sufrí mucho bullying durante mi etapa de escuela”, expresó la mujer mientras tenía una mascarilla en el rostro.