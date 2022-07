¿Barbie de ‘Epa Colombia’?, así respondió la creadora de la muñeca de Karol G

‘Epa Colombia’ y Karol G no tienen casi anda en común, pero podría ser una muñeca de por medio. Shirley Cabrera es una colombiana y emprendedora que se ha dedicado a hacer varias muñecas de hace más de dos años. Últimamente ,se ha vuelto viral en redes sociales por la réplica de Karol G.

La muñeca anda circulando en TikTok sobre todo, con el objetivo que la misma Karol G se fijara en ella y Shirly pudiera dársela. No se sabe si la emprendedora logró su objetivo, pero muchos se han fijado en ella y varios medio de comunicación han querido hablarle.

En medio de una entrevista para Puerto Rico, Shirly explicó de donde vino la idea de hacer inmortal a Karol G a través de su muñeca y le han preguntado si ella se negaría a hacer a alguna famosa, a lo que ella contestó que si; en Colombia, por su propia iniciativa, no haría a ‘Epa Colombia’.

A pesar de no haber explicado por qué, la cara de Shirly lo decía todo, pues definitivamente la empresaria no está dentro de su querer. Y es que no es de extrañar, pues ‘Epa Colombia’ no es una de las personas más queridas para algunos, pues no genera contenido en redes sociales que realmente valga la pena.

Pero ‘Epa Colombia’ no fue la única, pues Shirly confesó que tampoco haría a Yailin, la actual esposa de Anuel AA, pues su lealtad está con ‘La Bichota’ “Por criterio propio, no” afirmó Cabrera, pero, ¿si hizo la de Yina Calderón?, los comentarios no se hicieron esperar:

“Pero hizo a la boleta de la Yina. La ‘Epa’ cae mejor” “El trabajo es de ella, el talento es de ella, si no le da la gana de hacer a la ‘Epa Colombia’ es decisión de ella. Ahora salen y que porque es amiga de Yina. Cada quien piensa y hace lo que quiere, dejen de criticar”