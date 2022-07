Andrea Valdiri por fin habló de’Epa Colombia’ y confirmó que ya no son amigas

Andrea Valdiri es una de las famosas más queridas en redes sociales, sobre todo en Barranquilla, que ha logrado, además de generar contenido, muchas ayudas a personas que lo necesitaban y no tenían las condiciones necesarias para hacerlo por si sociales. Gracias a ello, varias creadoras de contenido le han cogido mucho cariño a ella y han sido merecedores de ser llamadas amigas. ‘Epa Colombia’ era una de ellas, hasta hace poco que su amistad terminó.

Andrea Valdiri ha dejado claro que es una mujer de pocas amistades, sobre todo porque se ha dado cuenta de que muchos estaban a su al rededor por conveniencia o porque querían sacar alguna tajada. Por esto mismo, ha dejado claro en varias entrevistas que no es una persona de dar segundas oportunidades. En esto cayó la misma ‘Epa Colombia’, que solía ser tremendamente cercana a Andrea y hasta realizó varios viajes al lado de ella.

El día del matrimonio de Andrea, ‘Epa Colombia’ fue tema de conversación por haber llevado a su novia, no invitada, a la celebración y además, dar declaraciones de lo sucedido.

Ahora Andrea ha roto el silencio frente a la empresaria en medio de lo que parecía ser una entrevista y afirmó que: “Yo siento que ya hay mucha gente que lo sabe y, a pesar de que se ha disculpado, yo siento que me rompió el corazón en un día que era muy importante para mí y que yo no tengo amistades, para que hagan polémica, conmigo o con alguna situación de mi vida. Yo tengo amistades, porque son muy pocas y las considero reales, pero me partió el corazón” terminó por decir la creadora de contenido.

Al final del pedazo de la entrevista, que parecía ser para Ruby Rose, volteó la imagen y era, efectivamente, ‘Epa Colombia’. Andrea Valdiri demostró que la situación le dolió porque casi termina llorando.