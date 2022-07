Por fin habló la mujer a la que Lina Tejeiro besó y reveló lo que pasó

Lina Tejeiro anda siendo tendencia en redes sociales desde que oficializó su relación con Juan Duque, pues todos están encantados con que Lina por fin logre ser feliz y pasar la página con Andy Rivera. Sin embargo, todos quedaron sorprendidos al ver la foto de Lina besando a una mujer en una importante fiesta donde Juan Duque no estaba. Por fin dicha mujer respondió ante esto.

La actriz habló en una oportunidad sobre su gusto a las mujeres y la verdad es que se vio bastante dudadosa de lo que dijo, pues reveló que hasta el momento no le había gustado nadie del mismo sexo, pero luego salió la foto y confundió a todos, ¿qué está pasando?, por fin la otra mujer implicada ha decidido responder.

Se trata de Carolina Pico, también creadora de contenido que estaba presente en la fiesta de cumpleaños de Luisa Fernanda W:

“Bebés, exactamente como les respondí ese día, que me estaba desayunando ese rumor que había y es que, básicamente, no fue un beso, chicos. Créanme que si hubiera habido un beso, yo me acordaría, pero no, nada, simplemente nos estábamos saludándonos o hablando, yo no sé, pero, pues yo sinceramente también soy de ese tipo de chica que con sus amigas es muy especial, tierna, de hablar cerca, de dar besos y bueno, con Lina, ella no se queda atrás, ella es una mujer que admiró demasiado, que me parece espectacular, que es una amiga que considero una mamasota. Seguramente estábamos hablando de Juan Duque, porque me encanta que esté enamorada y que sea con el parcero. Yo le dije ‘amiga, a mí me parece que es un pelado bien, nunca lo he visto mal’”

Terminó de decir Carolina, dejando claro que no hay nada más allá que una amistad y una foto tomada de un lado desfavorable.