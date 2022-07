Felipe Saruma le hizo un poema a Andrea Valdiri, pero, ¿ella no está enamorada?

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se han vuelto una de las parejas más queridas en redes sociales. Su boda podría considerarse la del año, no solo por los regalos y el festejo, sino por lo invitados que hubo, todos pertenecientes a la alta alcurnia barranquillera, además de todos los creadores de contenido. Cuando el romance se hizo público, algunos apuntaron que en realidad veían demasiado enamorado a Felipe, pero Andrea al aparecer no estaba en el mismo ‘mood’.

‘La Valdiri’ o ha tenido una vida amorosa muy tranquila que digamos, pues en realidad se ha visto muy en vuelta en problemas y polémicas por sus parejas. El papá de Isabella nunca se conoció porque ella era muy pequeña. El futbolista Michael Ortega seguía con su esposa cuando Andrea apareció en su vida. Además de tacharla como ‘quita maridos’ se filtró una foto de los dos en la intimidad. Luego llegó Lowe y la dejó en pleno embarazo, además de estar ahora mismo en una pelea legal por la niña.

Felipe Saruma llegó como bajado del cielo a darle esa estabilidad que ella necesitaba y cada día se lo demuestra más, pues esta oportunidad le hizo un video con un poema hecho por él mismo:

“Esa niña es como dinamita, en cualquier momento explota. Pero cómo juzgar su carácter, si le tocó aprender lo que es la vida a los golpes, si le tocó aprender lo que es la victoria a punta de fracasos; cansada de siempre comenzar de nuevo, pero sin perder la esperanza. La vida le sonrío, pero ella nunca cambió su esencia; tiene mucho amor para dar. Esa niña, esa niña fue de la que yo me enamoré. Feliz cumpleaños, mi amor, te amo”

Obviamente, Andrea reaccionó abrazándolo y con un beso, pero en internet se lee que ella no se ve tan enamorada como él “No sé ella no me convence, él es el único enamorado ahí, ella solo tiene amor de agradecimiento para él”