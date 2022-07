La presentadora Daniella Donado está sufriendo un grave problema de piel y no halla qué hacer

Daniella Donado es una presentadora y actriz reconocida del país, la cual ha generado mucho cariño por parte de los espectadores, pues consideran que tiene mucho talento. Más allá de ser conocida por su carrera profesional, también lo es por su vida personal, pues compartió tres años de matrimonio con Juan Manuel Mendoza, con quien comparte una hija y quien es, ahora, el futuro esposo de Melina Ramírez.

Actualmente, la presentadora está casada con Virgilio Torres Vengoechea, quien es un empresario reconocido por promover la alimentación saludable. De él, precisamente, es de quien está esperando su tercer hijo, por lo cual, que ha sido recibido como una gran bendición y emoción en la familia. Pero lo que la tiene un poco preocupada, es su condición en la cara.

En varias historias, ella ha revelado que sufre de dermatitis y que su cara la tiene bastante afectada por esta condición. A pesar de que sus seguidores notaron un cambio positivo, ella afirmó que no ha mejorado y solo se trata de un filtro, pues todos los remedios que ha usado, han fracasado uno tras otro:

Mi realidad sigue siendo esta” afirmó la presentadora mostrando su cara “creo que me toca amarla, aceptarla. Entender que mientras nace Daniel tendré aprender a vivir con ella, supongo, porque ya lo intenté todo, todas las cremas habidas y por haber y no pasa nada. Y lo que me da el doctor, porque es una dermatitis seborreica, cuando me la aplico, me pone peor

— Daniella Donado