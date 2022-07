¿Christian Nodal se va a casar?, el cantante aseguró amar a Cazzu

Christian Nodal es ahora mismo uno de los cantantes más reconocidos y queridos en la actualidad, sobre todo en la música popular, pues empezó muy niño conquistando los corazones de todos y ahora es uno de los artistas más grandes del habla hispana. Uno de los sucesos que marcó más su vida fue su relación bastante publica con Belinda, otra cantante mexicana conocida desde que era tan solo una niña. A pesar de que iban a llegar al altar, Nodal y Belinda se separaron y ahora él tendría, de nuevo, ganas de obtener la bendición de Dios.

Todos quedaron sorprendidos cuando las cámaras empezaron a captar de primera mano que el mexicano ya tendría otra pareja. Al principio se le relacionó con una modelo mexicana bastante bella y de su misma edad, pero lo cierto es que el romance no duró mucho y la empezó a aparecer oficialmente con Cazzu, una de las promesas argentinas que también está dando de que hablar por su carrera musical.

Luego de verlos en cada presentación de la gira de Nodal, en donde ella decidió acompañarlo y apoyarlo, los vieron visitando Guatemala y hablando con un sacerdote, lo que muchos apuntan que son indicios de boda. Pero eso no es todo, de hecho el programa ‘Chisme no like’ aseguró que una fuente cercana confesó que no solo tienen planes de casarse, sino de irse a vivir juntos y formar una familia:

“Están buscando una residencia para vivir en Argentina, pero no solo está componiendo con su mujer, han hablado de la posibilidad de tener un hijo, ya está pensando en ser padre y obviamente con la susodicha” Hasta el momento ellos no han oficializado nada porque han tratado de mantener las cosas lo más privado posible, pero será cuestión de tiempo para verificar dicha información.