Con sombrero de cartón y papel: Neymar brilló en el diamante de La Voz Kids

Comenzó la nueva temporada de La Voz Kids y los niños que llegan al escenario no dejan de asombrar con su talento. En la noche de jueves, Neymar conmovió a más de uno con su voz y la historia de su familia.

Lea también: “Qué aburrimiento”: en su segunda semana La Voz Kids no deja de recibir críticas

La canción que eligió el niño de 8 años fue ‘Las Chamaquitas’ de Homero Aguilar. Con su presencia y las notas que alcanzó logró conquistar el corazón y los oídos de la artista puertorriqueña Kany García, quien no dudó en voltearse para darle la bienvenida en su equipo.

Por su parte, ‘Nacho’, el artista venezolano invitado para esta nueva edición, también oprimió el botón rojo, pero no pudo girar su silla, pues Kany lo había bloqueado. Aun así, cuando Neymar terminó su presentación, los tres entrenadores, incluido Andrés Cepeda, elogiaron el talento del niño, además de su atuendo.

Y es que antes de montarse a la tarima, el menor contó que su padre, Wilmer, los fabricaba a base de fomi, papel, cartón, pegante, lambre y cualquier otro material que encontrara útil.

También le puede interesar: La Voz Kids: La dura travesía de José Manuel y su mamá para llegar desde Venezuela hasta Bogotá

“No soy su papá biológico, pero desde que el suyo murió cuando él tenía dos años, es como si fuera mi hijo. Una vez me llamó la atención hacerle su primer sombrero, que se lo hice con fomi, y quedó elegante. Lo más lindo es que uno lo hace con amor y cariño para él”, explicó el hombre.

Desde entonces, el padre de Neymar no ha dejado de fabricarle los sombreros que a él tanto le gusta y disfruta usar en sus presentaciones.

“Nunca había tenido un sombrero y cuando me lo hizo me puse muy orgulloso. Me gustaría poner a la familia feliz y orgullosa de mi canto”, comentó el niño.

Finalmente, Neymar se unió al grupo de Kany.