La Voz Kids: La dura travesía de José Manuel y su mamá para llegar desde Venezuela hasta Bogotá

A mitad de la segunda semana de las audiciones a ciegas de La Voz Kids, ya son varios los niños que han llegado al programa y han tocado las fibras de los jurados y al público con sus voces y sus emotivas historias.

Para cerrar el capítulo de esta noche de miércoles, llegó al diamante de La Voz José Manuel, de 10 años, que le sacó lágrimas a más de un internauta por su dura historia de vida y la de su familia.

“Yo admiro mucho a mi mamá porque me da todo y le agradezco porque me trajo a Colombia y me dio una mejor vida”, relató el niño nacido en Venezuela.

Asimismo, contó que su padre se quedó en su país de origen debido a que se separaron. Sin embargo, esto fue temporal pues la pareja volvió a reunirse un tiempo más tarde por un deseo que el niño pidió. Tal como lo contó José y su madre, un día asistieron a una iglesia y hubo una dinámica en la que había que prender una vela y pedir un deseo.

“Pedí que mis papás volvieran a estar juntos”, señaló el niño entre lágrimas.

Adicionalmente, durante la entrevista también hablaron de la travesía que vivieron para poder salir de Venezuela y llegar a Colombia.

“Fue un viaje duro, largo, cansador. Una señora nos regaló un colchón y nos arropábamos con la ropa. Pasamos mucho frío”, dijo el menor.

Por su parte, la madre de José Manuel relató que “pasamos muchas noches de incertidumbre, pero gracias a Dios logré conseguir un trabajo y con mi primer sueldo logré alquilar un apartamento vacío, pero teníamos un techo”.

Finalmente, cuando el niño se paró sobre el escenario cantó el tema ‘A puro dolor’ de Omar Alfanno. Sin embargo, ninguno de los tres entrenadores oprimió el botón para darle la bienvenida en sus equipos.