Carolina Soto revela cómo mantiene su cuerpo tonificado sin hacer ejercicio

Carolina Soto es una de las presentadoras más famosas del país debido a su recorrido por la televisión colombiana, además de estacarse por su belleza sin igual. Sin duda, la presentadora se ha conservado perfectamente a lo largo de los años. Con dos hijos, le preguntan qué hace para mantener la figura.

Por estos días, Carolina ha estado bastante activa en redes sociales, además de apoyar diferentes marcas y emprendimientos a través de sus historias. Obviamente, no podía perder la oportunidad de responder algunas preguntas que le hacen, sobre todo sobre su físico, que últimamente dio de que hablar porque muchos pensaron que la presentadora estaba embarazada, debido a una foto en donde se le veía el estómago un poco hinchado.

Ahora que dejó claro que solo se trató de haber comido mucha pizza ese día, reveló que efectivamente no hace ejercicio para mantener dicha figura:

“La verdad, a mí me encanta dar un buen ejemplo en redes sociales de muchas cosas, porque siento que tengo una responsabilidad grande, pero no para ese tema, si no, no puedo, no hago ejercicio y ojalá ustedes si hagan. Intento ser muy sincera con ustedes de mostrarles lo que realmente vivo y como soy y en realidad yo siento que esto es más de genética, porque yo soy delgada y los que siguen a mi mamá y a mi familia, saben que también son lo mismo. Tampoco les voy a decir que como esta vida y la otra, porque así no es, soy muy equilibrada, intento ser muy balanceada. Como de todo y me doy gusto en todo, pero en porciones pequeñas y me ayudo con otro tipo de cosas, me encantan los masajes, hacer ‘detox’, ponerme cremitas que me ayuden para la celulitis” terminó por decir la presentadora.

Sin embargo, los comentarios apuntan a que tiene que ver más con las operaciones que se ha realizado a lo largo de su vida.