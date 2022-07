“A las patadas”: así sacaron a periodista de ‘Lo Sé Todo’ en evento de ChocQuibTown

‘Lo Sé Todo’ se ha destacado por ser un medio presente en la mayoría de eventos, entrevistas y conciertos. Gracias a eso, han logrado que muchos televidentes estén pendientes de dicho programa para estar enterados de los asuntos de los famosos. Sin embargo, algunos han decidido alejarse por el mismo formato que ellos manejan. Lo que no es aceptable es el mismo maltrato dentro de un evento cuando otros periodistas si tuvieron la oportunidad de hablar con ellos.

Por estos días se encontraba ChocQuibTown haciendo diferentes eventos, promocionando sus últimas canciones y aprovechando tener cercanía con el mismo público. En medio de eso, había varios medios invitados a los cuales se les dio cierto tiempo para poder hablar un rato con ellos. En un momento dado, Goyo pasó y Juan Villada, periodista de ‘Lo Sé Todo’, se acercó para preguntarle si era verdad que se había separado de ‘Tostao’. Pese a su disposición para hablar con la prensa, no quiso responder a la pregunta, dejando claro que ella solo quería hablar de su música, que era lo que tanto amaba.

El problema estuvo cuando Juanse se acercó a ‘Tostao’ y los policías lo empujaron para que se quitara, lo que, al mismo Juan, le pareció una agresión. A pesar de sus intentos, Villada no se retiró del lugar y le preguntó al cantante por qué habían tratado de quitarle la palabra hasta echándolo, además de encerrarlos en un cuarto. Ante esto, él aseguró que solo tenía el control en el escenario y que no tenía conocimiento de lo que estaba pasando.

A pesar de ello, muchos en redes sociales afirman que no ven ninguna agresión y que se trató solo de que el periodista quería ingresar por donde no podía y los policías, haciendo su trabajo, no lo dejaron pasar, cuidando a integridad de los cantantes.