Andrés Cepeda reveló cómo superó su tartamudez por audición de La Voz Kids

La nueva temporada de La Voz Kids llegó para emocionar con el talento y las historias de los niños. Sin embargo, muchas de las presentaciones han servido para que los entrenadores de este año, Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, reflexionen sobre distintas temáticas y recuerden momentos de sus propias vidas.

Este fue el caso del músico colombiano que, en la velada de este jueves, aprovechó una de las audiciones para traer a colación un difícil momento de su vida: cuando padecía un trastorno del habla, la tartamudez.

Fue Tamara, una niña que llegó desde Madrid, Cundinamarca, para interpretar ‘Colores en el viento’, una melodía que aparece en la película de Disney, Pocahontas. La menor asombró a los entrenadores y logró que los tres se dieran la vuelta para recibirla en sus equipos. Sin embargo, su decisión final fue irse con Cepeda.

Antes de salir del lugar, Tamara contó que tenía algunos problemas en el colegio a causa de su tartamudez y le pidió a su nuevo tutor que le diera consejos para ella también afrontarlo.

“Uy, eso era muy difícil porque era muy, pero muy tartamudo. Cantando se me pasó. A veces cuando estoy nervioso se me sale. Hice ejercicios de lectura y canto y de a poquitos se me fue quitando”, señaló el artista, quien además dijo que sufrió con eso hasta que entro a la adolescencia y se tomó la música más en serio.

Asimismo, la niña también habló del tema y comentó que cuando a ella le pasa, respira profundo y empieza a hablar más despacio. Tamara también contó que antes se burlaban de ella, pero que gracias a la música esa situación ha mejorado.

Finalmente, Cepeda señaló que “todos tenemos derecho a ser únicos y especiales” e invitó a los colombianos a que adopten una postura más respetuosa y comprensiva frente a las demás personas.