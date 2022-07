La Voz Kids: Tamara superó su problema de tartamudez enamoró a los tres entrenadores

En el capítulo de este jueves en La Voz Kids Colombia se presentó Tamara, una niña que vive en Madrid Cundinamarca y que viene de una familia de músicos, ya que su mamá es cantante, su padre es instrumentista, su hermano toca la trompeta y su hermanita también es cantante.

Su madre explicó que la niña tenía la dificultad del tartamudeo, por lo que ha sufrido de bullying en el colegio: “Los niños del colegio seme burlaban por mi manera de hablar, pero cuando me escucharon cantar me pedían que no me callara”, contó la pequeña.

Tamara llegó a cantar un tema muy conocida por los amantes de las princesas de Disney; con ‘Colores en el viento’ de la película Pocahontas, la menor enamoró a los tres entrenadores.

Andrés Cepeda, Kany García y Nacho se giraron y comenzaron a intentar convencerla para que se uniera a sus equipos y la niña, primero le preguntóa Andrés Cepeda cómo hizo para superar su tartamudez.

“De pequeño era muy tartamudo pero cantando se me comenzó a quitar, me hicieron ejercicios de respiración y demás pero canar fue clave”, comentó el artista bogotano.

Luego de esto y de elogiar a nacho y a Kany, Tamara decidió sumarse al equipo de Cepeda y ahora se prepara para la siguiente ronda, la de las batallas en La Voz Kids.