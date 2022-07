Nicolás Arrieta se burla así de Álvaro Uribe y Marbelle

Hace poco el partido de Álvaro Uribe le llevó una serenata atrasada por su cumpleaños, el cual fue el pasado 4 de julio, y la voz protagonista fue la polémica cantante Marbelle.

Según los videos compartidos por los presentes fueron más de unos 30 minutos musicales entre sus más grandes éxito y por su puesto a cargo de su melodiosa voz. Pero esto no pasó desapercibido en las redes sociales, pues los videos que se viralizaron fueron el epicentro de críticas, así como de aplausos y también de burlas.

Muchos quedaron sorprendidos, y uno de ellos fue el creador de contenido Nicolás Arrieta, quien no dejó pasar por alto el encuentro entre el expresidente de Colombia y la cantante. Y con uno de los videos comenzó a comentar, lo que al parecer era para él una adivinanza.

“Me etiquetaron este video para que reaccionara, vamos a verlo. Ok es Marbelle. Pero ¿Dónde está Marbelle? ¿Está en Europa? ¿Está en Estados Unidos? A ver. Ok está cantándole a alguien, veamos quién es. ¡Qué raros sombreros usan en Europa! No sabía que allá también, vea pues. Eso debe ser Madrid, Dinamarca, Puerto Rico. A ver este video lo subió La Cabal así que veamos. Noooo, ja ja ja ja ja ja ja. Así abrazaba a Petro, ah bueno, así estaba abrazando el doctor Uribe a Petro”.

Pero luego aprovecho una de las publicaciones que hizo Publimetro Colombia sobre el encuentro para hacer un dúo y reaccionar así ante el poema que le dedicó Uribe a Marbelle.

“Me enviaron este video para reaccionar a ver. ¿Se imaginan vivir en Suiza y perderse de esto? ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! No, no, quién lo diría que un corazón de poeta el doctor Uribe, ¡Nooo! ¡Noooo! Pero por qué. Los políticos de nuestro país señores, ¿qué le habrá dicho a…?”, se le escucha a Nicolás Arrieta.

