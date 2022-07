De luto está Adriana Lucía por fallecimiento de un familiar muy cercano

Falleció un familiar muy cercano de la cantante Adriana Lucía. Se trata Minerva García Paéz, abuela de las reconocidas intérpretes cordobesas, Adriana Lucía y Martina La Peligrosa, este jueves 28 de julio. El deceso de la abuela de 85 años se dio en su residencia, ubicada en el corregimiento El Carito, zona rural de Lorica, de donde son oriundas las cantantes.

La comunidad está afligida, ya que la abuela de 85 años era muy querida en esta zona del Bajo Sinú. El día de mañana se llevará a cabo su funeral que será multitudinario en la zona, donde esta familia es reconocida. Hasta el momento la artista no se ha pronunciado en redes sobre el duro momento que vive.

A la cantante Adriana Lucía recientemente habló de sus costumbres en casa y siempre ha amado andar descalza, pues se definitivamente se siente una mujer libre y ese al parecer ha sido el gran conflicto que ha tenido con su mama, quien se ha cansado de pedirle que se ponga algo en los pies.

Para detallar mejor la historia la intérprete de ‘Quiero Que Te Quedes’ acompañó la confesión de un seriado de imágenes, en las que precisamente sale descalza con la naturaleza de fondo.

“Mi mamá no deja de insistirme en que me ponga chancletas. Lo hace desde que yo era una niña. Ella me lo sigue diciendo ahora que soy una mujer adulta y no sé por qué cree que le haré caso 🙈. Yo le digo que ya no fue”, contó en primera instancia la cantante Adriana Lucía.

Pero la intérprete de ‘Maestro Lucho’ fue más allá, pues reveló que los reclamos ya no son solo a ella, sino también a su hijo Salomón que al parecer ha tomado la misma costumbre de andar descalzo. Sin embargo, precisa lo que le responde a su madre ante tal situación, lo que desató las reacciones muy jocosas de sus admiradores

“Le dice lo mismo a mi hijo y él se hace el loco. Entonces acude a mí: ‘niña, dile a Salomón que se ponga chancletas’. Siempre le respondo igual: ‘mami, no tengo autoridad moral para decirle a alguien que se ponga chancletas 😂’”, reveló la cantante Adriana Lucía.