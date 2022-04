“Se le subió el ombligo”; Comentarios a Adriana Lucia por su ‘Antes vs Después’

Adriana Lucía es una de las cantantes colombianas más queridas por los colombianos, dejando canciones representativas como ‘Llegaste tu’, ‘Quiero que te quedes’ y ‘Dime’. La cordobesa quien tuvo gemelas hace tan solo unas semanas, ha compartido en sus redes sociales lo unida que ha sido a su familia, lo importante que es para ella luchar contra las injusticias y la dignidad en el país. Pero de vez en cuando la artista decide compartir un poco de su vida personal más allá de la vida artística en redes sociales, esta vez, con un recuerdo cuando tenía 17 años de edad.

Las fotos las compartió con el mensaje “Me da impresión verme tan delgada porque me recuerdo “gordita” y obsesionada por cada cosa que comía. Llegaba de los conciertos a hacer abdominales y recuerdo además los pocos “permisos” que me daba a la hora de comer.”, mencionó. Además, aseguró que se sentía muy tímida en esa tapa de su vida.

La foto del recuerdo de la cantante fue comparada con una más reciente, y como es normal en todos los seres humanos, el tiempo pasa y el cuerpo se transforma y no lucir igual que en la juventud. Sin embargo, internautas mencionaron “Se le subió el ombligo”, a la foto comparativa. Pero independientemente del comentario que generó opiniones divididas en redes sociales, muchos resaltaron lo bella que se ve actualmente y después de haber tenido gemelas.

¡Siempre bella!