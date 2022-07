¿'La Liendra’ perdió la humildad? confiesa que odia esa palabra

‘La Liendra’ puede ser inspiración para muchos, pero la verdad es que la mayoría de usuarios en internet lo odian. Aparte de decir que es un “agrandado” aseguran que su contenido en redes sociales es bastante bobo y no aporta nada, además de ser a veces grosero, mal hablado y sin educación. Ante estas críticas, él siempre ha dejado clara su posición, afirmando que nada de esto es cierto, por lo menos la parte de ser grosero con las personas.

Cada vez más lo atacan en redes sociales y ahora no se ha quedado callado y le ha respondido a todos ellos en más de una historia. Lo que más le recalcan, es que Mauricio ha cambiado para mal “mi forma de ser no ha cambiado, soy el mismo del colegio. La humildad tampoco la he perdido, porque para mí, la humildad es tratar a todas las personas por igual y con respecto. La cambia no me cambió a mal porque no he matado a nadie, no hago mal, solo he sacado a mi familia adelante”

Pero eso no fue lo único, la gente siguió atacándolo y afirmando que por el hecho de haberse cambiado de barrio, ya está desmeritado de donde vino “Yo no sabía que si vivía en El Poblado, me agrandaba, si hubiera sabido no me cambio. A mí, mi barrio me gusta, no conozco el tuyo, pero a mí me gusta el mío. Pero también roban, tienen armas, tienen vicio. A mí me gusta mi barrio, pero no siempre me quiero quedar en él”

Otros comentarios solamente decían que les caía mal porque compraba cosas caras y es aquí donde queda evidenciada la envidia de las personas al ver a alguien crecer. Independientemente de que el contenido sea bueno o no, muchos apuntan que por los comentarios, lo que les molesta, es que tenga la oportunidad de recurrir a otras comodidades que antes no tenía.