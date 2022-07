¿Quién era la esposa de Darío Gómez?

Este martes 26 de julio de 2022 murió Darío Gómez, reconocido en Colombia como el ‘rey del despecho’. Su fallecimiento lo confirmó la Clínica las Américas, en Medellín. Al parecer, la causa de su muerte fue un paro cardiaco.

El centro médico que lo atendió aseguró que el músico ingresó en la noche de este martes al servicio de emergencia, “en estado de inconsciencia, luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar”. A la hora que llegó estaba " sin signos vitales y fue llevado a la sala de reanimación”. Finalmente, declararon su muerte a las 7:31 p.m.

En las redes sociales oficiales no se han pronunciado, pero se sabe que una de las personas que siempre estuvo a su lado fue su esposa Olga Lucía Arcila, quien lo acompañó por 35 años y con la que tuvo sus hijos. La pareja no solo construyeron una familia completa, sino que Olga se encargó de acompañarlo y hacerlo crecer en su carrera musical, no solo inspirándolo para crear más de 40 canciones, sino que también entrando en el negocio y dándole una guía como mánager.

En el 2016 terminaron su relación sentimental, pero lo cierto es que las cosas no acabaron del todo, pues Darío siempre dejó claro el amor y el respeto que le tenía a Olga Lucía, tanto, que jamás se llegaron a separar legalmente y ella continuó siendo su manager. La relación entre los dos era tan buena, que Olga sabía de la nueva pareja de Darío, lo aceptaba y lo seguía acompañando, según lo que reveló en una entrevista para ‘La Red’.

Luego de tantos años, la pareja siguió compartiendo en las festividades, pues Darío constátente subía fotos de toda la familia y al lado de la que siempre fue su esposa, Olga Lucía.