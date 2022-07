Duro testimonio en La Voz Kids nos hace pensar en por qué no debemos ignorar a vendedores informales

David Santiago, de 10 años, llegó al escenario de ‘La Voz Kids’ con la ilusión de empezar su carrera musical por lo más alto y a nivel nacional, por eso llegó decidido a conquistar los corazones de los jurados para que le permitan la entrada al programa. Luego de cantar, David decidió mostrar un poco de lo que vivía a diario con su familia, lo que terminó por conmover a todos los colombianos.

Los dos papás de David Santiago han sido un pilar demasiado importante para él, allí es donde se revela la importancia del acompañamiento y el apoyo de los papás, sobre todo cuando se trata temas artísticos. David reveló que está allí para el ‘sudor’ de sus padres, ya que recuerda que su mamá siempre estuvo presente y su papá salía cada día a cantar al frente de los edificios, pues también nació con la vena artística.

David Santiago acompañaba a su papá todos los días a los edificios para cantar juntos y también a la calle para vender velas. No solamente quiso contar su historia, sino también dejar como ejemplo por qué los colombianos no deberían ignorar a las personas que venden y ‘se la rebuscan’ en la calle, porque no se sabe nunca esa plata en qué buen proyecto o futuro familiar se invierta y pueda cambiar la vida de todos.

Así como él, puede haber otro niño que se vea beneficiado. No solamente eso, sino que con esto también sobrevivían y tenían comida en la casa. Generalmente, los colombianos y ciudadanos de Bogotá, se molestan cuando una persona se les acerca para vender o pedir lago de dinero para ellos y su familia y a pesar de que muchas veces no se sabe en qué se invertirá, existen casos como estos que pueden dejar con la boca abierta a más de uno.