¿Paloma Valencia en potencia?, en medio de La Voz Kids, esta niña dio discurso

La Voz Kids es uno de los programas más conmovedores de las noches colombianas, no solo porque deja ver el talento que tienen los niños colombianos, sino porque abren los ojos de la realidad de muchas personas del país y es gran esfuerzo que tienen que hacer para llegar allí. Muchos niños y sus familias vienen de otras ciudades de Colombia, lo que es todo un trabajo que a veces los ciudadanos y televidentes no son capaces de ver. Además de dejar sus historias de vida, también dejan mensajes incluso para los políticos colombianos.

Jade, una niña proveniente de Pasto, se subió al escenario y no solo arroyó con su voz encantadora que le dio la posibilidad de ingresar al programa, sino que también le mandó un discurso a los colombianos “quería decirles que en un mundo tan lindo como en el que vivimos no debería haber cosas tan malas. Por eso los invito a que dejemos la corrupción, la negatividad, la violencia, que hagamos de este mundo un lugar mejor para vivir, más lindo. La paz comienza desde los hogares y ese es mi caso, a mí siempre me educaron para respetar a todas las personas y tratarlas por igual” terminó de decir Jade.

¿Una política en potencia en La Voz Kids?

En redes sociales no perdonaron el discurso de la niña, así que comentaron “Esa niña debió ir a los debates en representación de Rodolfo Hernández” “Ojalá que todos los niños fueran como jade” “Jade es una Paloma Valencia en potencia”.

A pesar de que la niña no dijo nada malo ni afirmó nada sobre partidos políticos, las personas no pierden una y llegaron a afirmar que si no se dedicaba a la música, tendría camino por la política, ya que, hay que ser sinceros, tiene una facilidad de expresión increíble.