‘Epa Colombia’ se queja de sus vecinos: ‘sales del barrio, pero el barrio nunca sale de ti’

‘Epa Colombia’ cambió completamente su vida desde que se hizo famosa en redes sociales y diferentes empresas empezaron a fijarse en ella para empezar a pautar en sus perfiles. Gracias a esto, no solo se hizo conocida, sino que pudo empezar a ganar mucha más plata y le permitió comprar insumos para poder crear la empresa que hoy en día tiene. Con esto, la empresaria pudo salir del barrio donde creció e irse a uno con estrato más alto, pero al parecer, querría volver al antiguo.

Ha estado ya en varias casas diferentes a las que creció, pero sin duda la más cara, fue el penthouse que se compró en un edificio de Salitre. La creadora de contenido ha compartido varios videos y lo ha mostrado en varias oportunidades. Ya en diferentes oportunidades, tanto ella como sus mismos vecinos se han referido a su estancia en el barrio.

Ahora, ‘Epa Colombia’ se ha ido en contra de sus vecinos y las actitudes que tienen contra ella, pues en varias oportunidades, la empresaria ha hecho espectáculos de guaracha en su terraza y parece que esto no ha sido bien recibido por parte de las personas que viven al rededor de ella “¿Sabes?, tengo algunos vecinos y no voy a tocar más como ‘DJ’ porque no dejan. Les pego severas mezcladas, pero no. No hay nada como el sur” término por decir ‘Epa’.

¿En dónde vivía ‘Epa Colombia’ antes de ser rica?

El barrio donde anteriormente vivía ‘Epa’ era Bochica Sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. En dicho barrio, ella no tenía problemas a la hora de poner música con alto volumen y de hecho, muchos le agradecían y se unían a su fiesta cada vez que las hacía.