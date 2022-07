“Me hubiera gustado que estuviera acá”: participante de La Voz Kids extrañó a su papá durante la prueba

Comenzó una nueva temporada de La Voz Kids, esta vez de la mano de los artistas Andrés Cepeda, Kany García y ‘Nacho’ como los tutores designados para guiar a los niños durante su recorrido musical.

En su segunda semana de audiciones a ciegas, varios niños han llegado al diamante de La Voz para asombrar con sus voces y lograr pasar a la siguiente etapa del show. En la noche de este martes, uno de los concursantes, Dani, debutó en el escenario con el tema ‘Cielito lindo’ de Quirino Mendoza.

La voz de Dani no fue lo único que logró conmover a los televidentes, sino también su vínculo y el cariño que le expresó a su madre, al decir que es el motor que lo impulsa a continuar en el mundo de la música.

En medio de su discurso, la presentadora Laura Acuña le preguntó al niño por su padre, a lo que él respondió que le hubiera gustado que estuviera presente.

“Mando un saludo a mi papá que también es músico. Si estuviera acá me hubiera dado esperanzas, no me hubiera dado miedo, hubiera estado a mi lado acompañándome, pero tengo a mi padrino y a mi mamá que son suficientes para darme energía”, expresó.

Luego de su presentación, y pese a los aplausos que recibió por parte del público, no consiguió que los entrenadores oprimieran el botón para girarse y darle la bienvenida en sus equipos.

Aun así, Dani se fue con una sonrisa de la tarima, pues le pidió al artista colombiano que le mandara un saludo a su hermano, Juan. Ante la petición, el músico respondió de manera emotiva al pasar al frente junto al menor y hacer un dúo con uno de sus éxitos, ‘Día tras día’.