Darío Gómez ‘sobrevivirá’ en la memoria de todos los colombianos

El 26 de julio del 2022 se recordará por la eternidad, pues el ‘Rey del Despecho’ partió del mundo terrenal a las 7:30 de la noche. Nadie se lo esperaba, de hecho, tenía planeado hacer ciertos espectáculos en los siguientes meses. A pesar de tener ya 71 años, tenía una muy buena salud, según lo revelaba su familia. Pero la fatídica noche llegó, luego de que el cantante colapsara en su casa y fuera internado sin signos vitales en el hospital de Las Américas en Medellín, en donde no pudieron hacer nada por él.

Pero más allá del gran cantante y músico que siempre será recordado, Darío creció como un niño campesino. Esta entrevista se recogió de los archivos de Caracol Radio: “yo nací en una vereda muy tierna, humilde, linda y sana, Los Cedros, San Jerónimo, Antioquia y para recordarles a todos, nací el 6 de febrero. Es muy bonito para mí que me haya criado al lado de mis padres durante mi niñez y adolescencia, estudiando en la escuela rural, cultivando la agricultura con mi padre, ayudándole a manejar algunas partes de ganado de leche, cultivando y cogiendo café. Hasta los 16 años que ya migré hacia Medellín, donde viví al lado de mis abuelos maternos”

Estando en la ciudad, empezó sus primeros pinos en la música “me dieron la oportunidad de grabar en 1970 y ahí ya empecé mi carrera musical con el álbum “Navidad sin Flores” con el conjunto de ‘Los Invisibles’, pero con ‘Los Legendarios’ con la que alcance más fama. En 1978 lancé ‘Ángel Perdido’ por mi hermana Ángela, que murió el 31 de octubre de ese mismo año”

Y es que la vida del Maestro Darío no fue fácil, porque a pesar del cariño que recibía por parte de sus fanáticos, su familia estuvo marcada por la tragedia desde un inicio, ya que su padre murió a causa de un disparo de escopeta accionado por accidente. A través de una entrevista que dio para el programa ‘Se Dice De Mí’, el cantante confesó que una mujer externa a la familia le había realizado trabajos de brujería a su padre y él como consecuencia se había vuelto más agresivo con su madre y toda la familia, hasta el punto, de querer matarlos a todos. Con la ausencia de su hermano mayor, él, tratando de defenderla, le quitó el arma y al correr hacia atrás, disparó quitándole la vida. En medio de su preocupación, pensó en quitarse la vida, ya que prefería estar al lado de su padre y no viviendo esa realidad.

Estos episodios de dolor fueron los que lo llevaron a componer y a dedicarse a cantarle al despecho, no solo al desamor de una pareja, sino a todos los malos ratos que la vida le hizo cruzar, por ejemplo su primera separación, que según lo que él mismo reveló para el programa, estaba condenada a fracasar desde el primer día. Martha Nubia y Darío Gómez se casaron “muy pobremente”, pero en medio de la celebración, murió alguien. Algunos de los asistentes tomaron demasiado y terminaron en una riña que acabó con la vida de uno. Esa marca de muerte, según él, fue lo que no les permitió ser felices nunca.

Pero definitivamente el dolor más grande que tuvo en la vida fue la muerte de su hija, que a causa de un enfrentamiento entre bandas, terminó con la vida de la joven y dejó a Daniela, de cinco años, totalmente huérfana, pues su padre había muerto tres años atrás.

De dicho dolor nació una de las compasiones más recordadas del cantante que lleva el mismo nombre de su nieta y que relata el dolor tan grande que es quedar desamparada por sus padres.

Pero la muerte parecía perseguirlo y hasta él mismo lo pensó “¿por qué todas las personas que amo mueren?” ‘Nadie es eterno en el mundo’ nació también al darse cuenta, pasando por un cementerio, que el terreno había sido desocupado para construir casas. Los huesos, cajones y cruces habían sido arrimadas y fue impresionante para él ver como la vida seguía si o si, y como esos nuevos vecinos eran capaces de convivir con los muertos sin ningún problema.

A pesar de tanto dolor, sus amigos y colegas más cercanos los recuerdan con una mirada llena de amor y felicidad todo el tiempo, además de muy apasionado por su carrera.

Jorge Barón, reconocido presentador nacional, que ha tenido la oportunidad de entrevistar y estar al lado de las estrellas más grandes, relató para Caracol Radio sus vivencias al lado del gran Maestro “Tenía mucho carisma, sus canciones le llegaban al público, cada presentación era todo un acontecimiento, era un fenómeno. Yo, que tuve la oportunidad de presentarlo decenas de veces en distintas ciudades, lo pude apreciar. Darío era un hombre que realmente se identificaba con su gente y su pueblo. Era una persona maravillosa, un gran amigo, gran profesional, llegaba dos horas antes de la presentación para esperar su turno y estar siempre listo”

¿Por qué la relación de Jorge con Darío fue tan importante?, porque gracias a su programa de televisión, Darío tuvo una cara frente al público, pues en ese momento solo se conocía por sonar en radio “Cuando lo presentamos por primera vez, su imagen no se conocía, era un cantante de radio y de cantina. Yo lo describí en una discoteca y lo invité a mi programa y desde entonces lo llevábamos mucha frecuencia”

Otro de los grandes cantautores colombianos fue Galy Galeano, su colega, su amigo y otro referente del género, habló de Darío para el mismo medio “Yo creo que esa palabra, la del ‘despecho’ nació con nosotros, no estaba en al Real Academia de la lengua. Creo yo y espero no estar equivocado, es una palabra adoptada en Colombia. Ese sentimiento de dolor, que es el desprecio, humillación, se combinan con las necesidades que la gente tiene, con los problemas económicos, etc. Yo creo que por eso ha llegado tan hondo el género, la gente se despecha por no haber pagado hasta un arriendo”

Para él, así como para toda Colombia, no fue fácil enterarse de la noticia “Si el alma tiene una forma, yo creo que está arrugada, porque Darío, con sus palabras, con sus melodías, expresó todo lo que la gente quería decir y no podía”.

Las redes sociales se inundaron de mensajes para el Maestro, por ejemplo, Johnny Rivera, quien también se refirió a Darío y afirmó que jamás esperó esta noticia, teniendo en cuenta que hace dos meses estaban juntos de gira por Europa y hace 15 días, en el mismo escenario “Yo creo que el vocabulario y la forma en que componía, tan de pueblo, era el vocabulario que uno suele usar, entones eso lo hizo muy grande, hacer que todo el mundo se sintiera identificado con sus canciones”

Alexis Escobar, también pupilo y cantante de música popular, estuvo presente al lado de la familia cuando se recibió la triste noticia de su partida “Yo creo que en un momento de esos, siempre será difícil estar con la familia, uno a veces no sabe qué decir, ni ‘buenas noches’, ni que ‘la pasen bien’, es un momento demasiado duro. Darío fue una persona muy familiar, detallista con sus hijos, ‘mis niños, mis niños’ sobre todo al mayor. El afecto que le manifestaba a su familia. Ayer destruidos, con las ilusiones pérdidas, con la esperanza de que los llamaran y que les dijeran ‘es mentira que se murió’. Estos dos días o tres de velorio, jamás serán olvidados”

Así como dice la célebre frase “solo muere, quien es olvidado” y de seguro, Darío Gómez jamás lo hará