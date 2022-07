¿Falta estudiar? ‘La Liendra’ pasó vergüenza en un restaurante por no entender el menú en inglés

‘La Liendra’ se ha posicionado como uno de los creadores de contenido más vistos en el país. En sus redes, en donde suele llamar la atención por polémicas relacionadas con su pareja y el dinero que ha ganado como influenciador, ya sobrepasa los seis millones de seguidores.

Esta vez, el joven volvió a llamar la atención de los usuarios luego de que su novia, la también creadora de contenido, Dani Duke, compartiera un momento jocoso que vivieron en un restaurante.

El hecho ocurrió cuando la pareja, en compañía de otros personajes como ‘La Segura’ y Mattias Vega, asistieron a un café para desayunar tras la celebración del cumpleaños de Luisa Fernanda W. Sin embargo, ‘La Liendra’ no esperaba encontrarse con una carta que estuviera en otro idioma.

En el clip que fue grabado por la paisa, Mauricio Gómez, como es su nombre de pila, se ve tratando de leer la carta, hasta que después de unos 30 minutos se dio cuenta de que no la entendía porque estaba en inglés.

“Miren a mi novio. ¿Por qué no entendías la carta, bebé?”, es escucha a Dani preguntarle a su pareja. A lo que él respondió: “Porqué está en inglés”. Acompañando la historia, la joven escribió una pequeña descripción que decía: “Él leía y leía y 30 minutos después, cayó en cuenta de que no sabe inglés”.

Frente a lo ocurrido, que fue replicado por varias páginas en la plataforma, los internautas no esperaron para criticar y lanzar comentarios sobre su falta de educación.

“¿No que estudiar no era importante?”, “No habla bien el español, imagínese el inglés”, “Ahí es donde uno piensa: ¿Será que no se arrepiente de no haber estudiado? Definitivamente el estudio es muy importante” y “Por eso hay que invertir la plata en cosas que valgan la pena”, son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer.