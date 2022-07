Esto fue lo más romántico que hizo Dario Gómez por amor

Durante la noche del martes 26 de julio, la música colombiana se puso de luto debido al fallecimiento del paisa Darío Gómez, más conocido como ‘El Rey del Despecho’. El músico, falleció a los 71 años de edad dejando un legado inigualable en la industria de la música. Lo anterior, lo llevó a ser uno de los principales repertorios cuando de música para pasar las rupturas de amor se habla.

Lea también: La historia detrás de ‘Daniela’, la canción que Darío Gómez le compuso a su nieta

Gómez, falleció según afirmó la Clínica Las Américas en Medellín luego de haber estado en inconsciencia tras haber sufrido un colapso súbito en su hogar. Ante la noticia, las reacciones no se hicieron esperar y por supuesto, en Publimetro Colombia, recordamos una de las anécdotas más personales del cantante.

Esta es la historia de desamor de Dario Gómez

En uno de los espacios virtuales de acercamiento del artista a sus seguidores, Gómez manifestó que como consecuencia de haberse enamorado y de no haber sido correspondido, escribió la canción ‘Por ti lo inventaría’ y agregó que la inspiración de esa canción parte de una serie de viajes que realizó desde Medellín a Ipiales, Nariño, en busca del amor de una joven llamada Giselle.

Lea también: Con estas curiosas anécdotas recordamos al ‘Rey del Depecho’, Darío Gómez

Según contó, en un principio fue tanto el amor que sintió, que cuando se analiza la letra de esta canción a profundidad, se conocen detalles de su amorío. Lamentablemente, la joven solo ilusionó al cantante y aunque la historia de amor no floreció, sí que quedó una de las letras más representativas del artista.

Cabe destacar que, en la canción se puede escuchar: “Vengo a decirte que me escuches por favor, sin ti a mi lado me mata la soledad, quiero decírtelo ante el mundo y ante Dios que mi pobre corazón sin ti no se puede hallar”.