¿La Segura está embarazada y no sabe quién es el papá?

De nuevo la influencer colombiana La Segura llega con un divertido video en el que esta vez ha usado uno de los audios virales de las redes sociales para anunciar que está embarazada.

Y es que en su perfecto ‘lip sync’ simula llamarse Marta Mónica, y recrea el momento en el que supuestamente retira los resultados de la prueba de embarazo, solo que en el instante le anuncian que está esperando un hijo.

Justo cuando le entregan el papel, exclama “Y qué preñada, y que estoy en embarazada. No niña, mire bien, busque bien ahí Marta Mónica… Marta Mónica me llamó yo”. Pero una voz, que se supone es una de las enfermeras, le reitera que “este papel es clarísimo, usted va a tener un hijo”.

La Segura no sale de su asombro y en medio de diversas expresiones y risas nerviosas continuó. Solo que con una interrogante muy particular y no es otra que desconoce quién es el padre del niño o la niña.

“¡Cómo que voy a tener un hijo, niña! ¡Ay mari… ¡Estoy embarazada! ¡Ay parce! ¿Yo voy a ser mamá? ¡Yo tengo un retoñito aquí adentro! ¡Ay! ¿Cómo así? ¿Y quién es el papá de la criatura? ¡Ay! ¿Y aquí no dice quién puede ser el papá?”, exclama La Segura.

Fue inevitable que el video no se llenara de reacciones de parte de sus seguidores, quienes comentaron de manera jocosa el clip publicado por La Segura, incluyendo el de su pareja Ignacio Balanda quien le escribió “😍 😍 😍 😍 ¿De quién es?”.

Pese a ser una broma, muchos de los seguidores insistieron y se preguntaron si será Ignacio Baladán el papá del supuesto bebé que espera La Segura.