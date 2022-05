Jhonny Rivera le dedicó canción a las madres, pero alguien más se robó la atención

El reconocido intérprete de música popular Jhonny Rivera aprovechó el día de la madre para enviar una dedicatoria por medio de su cuenta Instagram, en la que cuenta con más de 2 millones de seguidores, donde se le ve cantando, sin embargo, hubo alguien más que se robó toda la atención de los usuarios de las redes sociales.

A muchos les sorprendió que el cantante estuviera despierto desde tan temprano, no obstante, el culpable de que estuviera activo a esas horas fue Max, su querido perro de compañía quien se acercó a la cama de Jhonny para acompañarlo “con los coros” de la dedicatoria hecha a las madres.

“Serenata para todas nuestras mamás de parte de Max y yo , las queremos muchooooo feliz díaaaaaa”, fue el mensaje que dejó acompañando la publicación que rápidamente alcanzó miles de interacciones entre likes y comentarios.

Así mismo, se dejó ver conversando con su mascota segundos antes de empezar a cantar.

“Miren quién madrugó a saludarme. Buenos días bomboncito hermoso. Qué es eso tan lindo, qué es eso más bello carajo”, Le comenta Jhonny a Max, mientras este le da la pata. “Ah, porqué viene a levantarme el día de las madres. ¿Vamos a cantarle a las mamás, a felicitarlas en su día? ¿Sí?”, agregó.

La enternecedora dedicatoria fue hecha con la canción ‘Es mi madre’, de la cual cantó un fragmento bastante enternecedor.

“Es mi madre la mujer más divina. Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna y mi vida ilumina. Solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre la fuente que me inspira y con gusto le canto mis canciones. Pa’ agradecerle no me alcanzaría la vida. Ella es la reina, dueña de mis ilusiones”, fue la parte de la letra que interpretó Jhonny, eso si, en uno de los featurings que más ha gustado al contar con la compañía de Max.

Vea el video de la dedicatoria de Johnny Rivera