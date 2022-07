Danna Paola podría estar sufriendo de anorexia y sus seguidores están preocupados

Danna Paola ha sido una actriz que ha marcado toda una generación, pues desde muy pequeña es parte del mundo del espectáculo y ha sido una de las más reconocidas incluso a nivel mundial, sobre todo desde su aparición en Netflix, cuando hizo parte de Élite. Desde hace tiempo, Danna confesó que siempre tuvo una dura relación con su cuerpo, pues varias producciones le hicieron el reclamo o la criticaban por supuestamente ser ‘gorda’, lo que literalmente la marcó.

En medio de ese comercial, asegura que su manager se le acercó y le dijo “‘no sé cómo decirte esto, pero hay que volver a hacer el comercial o van a tener que cortar ciertas partes que porque te ves gorda’ (…) En mi cabeza se metió esa información, me senté a llorar, qué hice mal, por qué me señalan por mi cuerpo” afirmó Danna, quien aseguró que en ese momento se le creó una inseguridad que ella no tenía antes.

A raíz de eso, ella se obsesionó tanto con su peso que ahora que está bastante delgada, luce irreconocible para muchos “Lo peor que podemos decirle a alguien es ‘oye qué flaco estás, qué gordo estás’. Por eso me metí a hacer ejercicio, dietas súper estrictas y ahí crearon una inseguridad en mí que yo no tenía”.

¿A Danna Paola se le habría salido de las manos sus dietas?

Sus seguidores están cada vez más preocupados por ella porque cada vez se le ven más los huesos. Sin embargo, ella no parece preocupada por eso y de hecho trata de no ponerle nada de cuidado a los comentarios que no le suman y si, por el contrario, está bastante enfocada en su carrera musical y en su relación amorosa con el también cantante, Hoyer. Hasta el momento no se ha referido a su estado de salud o si sufre algún trastorno de alimentación.