“Odié mi cuerpo muchas veces”: Alexandra Santos habló de lo que sufrió después de un casting

Alexandra Santos es una modelo y presentadora colombiana que ha aparecido en diferentes formatos de la televisión colombiana, la más reciente fue presentando el desaparecido programa ‘Acá entre nos’ del Canal Uno.

La mujer habló en el programa La Red de un problema de salud que tuvo debido a que no le gustaba como se veía su cuerpo luego de asistir a un casting en el que le dijeron que se veía “gorda”.

“Yo era la flaca de mi familia, del colegio y en un casting me dijeron que estaba gorda, que era bajita que no les gustaba mi color de piel, me dieron duro y a medida de eso empecé a encontrarme defectos”, contó la presentadora.

A su edad de 20 años, Alexandra admiraba más la belleza de otras mujeres que la propia: “siempre estaba pensando si me engordaba o no, si me daba celulitis o no y entonces todo era simplemente para poder encajar y la vida se me estaba yendo en una guerra contra mí misma”.

“Cuando tenía desfile hacía ayunos y dietas impresionantes, después llegaba la ansiedad y me podía comer hasta dos hamburguesas seguidas... En mi familia hubo antecedentes de bulimia y yo no caí del todo en eso, pero sí en el maltrato con la alimentación”, agregó Santos.

A raíz de su desorden alimenticio, el cuerpo le comenzó a rechazar la comida: “la hamburguesa me caía mal, todo me caía mal, lo vomitaba todo, mi mamá me llevó a diferentes médicos y era algo emocional que me hizo tomar ‘cartas en el asunto’”.

Luego de esta experiencia, Alexandra Santos comenzó a tener una rutina de buena salud entre su alimentación y el ejercicio; hoy en día lleva seis años como ‘health coach’ y desde su experiencia da testimonio del bienestar y salud por su cuerpo: “a veces se nos olvida que lo más importante es tener salud y vida”.