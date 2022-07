Actriz vivió más de 5 años con un implante mamario roto, se las quitó, pero se las volvió a poner

Laura Peñuela fue reina de belleza y representó al departamento de Sucre en el Reinado Nacional de Belleza, tras su paso por las pasarelas también incursionó como actriz, participando en papeles secundarios en diferentes producciones.

La mujer le contó al programa La Red lo que vivió producto de no retirarse sus prótesis mamarias en el tiempo en el que los médicos se lo recomendaron.

Peñuela se puso los implantes a sus 16 años luego de decirle a su papá que se sentía mal por ver sus senos tan pequeños: “No me sentía bien con los senos que me salieron, eran muy pequeñitos y yo quería sentirme más femenina y creo que los senos hacen parte de eso”.

Su padre se las regaló y la mujer duró con las mismas prótesis por más de 16 años, yendo en contra de las recomendaciones médicas que le habían dicho que a los 10 años de la cirugía debía hacerse exámenes de rigor y que debía reemplazarlas.

Por no hacer caso, se le formó una bola que ella describió como un “almendrita” a un costado de los senos, cuando se hizo los respectivos exámenes resultó que su prótesis estaba rota, pero dentro de la cápsula, lo que la salvó de algo más grave.

“El problema mío es duré con los implantes más del tiempo que me recomendaron los médicos, me decían que a los 10 años debía revisarme y no lo hice”, contó Laura Peñuela.

La mujer llevaba en su cuerpo un implante roto por más de cinco años y pesé al riesgo en el que estuvo su vida, ella se retiró los implantes viejos, pero volvió a colocarse silicona un poco más ajustada a su talla, pues para ella es importante tener sus senos.

“Yo me siento bien y en términos personales me da más confianza, me siento más femenina y veo mi cuerpo más armonioso. Yo si quería volverme a poner los implantes, pues para mí los senos son muy importantes, soñaba con volverlos a tener”, aseguró la modelo.