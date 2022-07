La peor experiencia de uno de Los Montañeros en una noche de pasión

Los Montañeros son unos creadores de contenido digital que nació en Manizales gracias a la idea de Alexander Giraldo, quien estudió en Medellín artes audiovisuales y decidió grabar a su mamá a escondidas; al ver que las reacciones se hicieron virales, la convenció para unirse al proyecto y luego se juntaron su hermano y su papá.

Ahora Alexander, Alejandro, Oswaldo y la estrella de los videos, Socorrito, son muy populares en el país a tal punto que ya tienen premios India Catalina como mejor influenciador de contenido digital en Colombia y en sus redes sociales cuentan con millones de seguidores.

En una entrevista que les hizo un influenciador, que se encontró a Alexander y Alejandro en una fiesta en Medellín, les preguntaron cuál ha sido su peor experiencia en la cama y el hermano menor se animó a contestar.

“Una vez que se cayó la cama y después me tocó empezar a clavar esa hijue… con un martillo y puntillas”, dijo Alejandro ante la risa de su hermano, quien asentó con la cabeza.

Los comentarios no se han hecho esperar de muchos seguidores que aseguran que a ellos también les pasó algo parecido con la cama: “Pasa más de lo que creen”, “a mí me pasó pero la cama no tuvo arreglo”, “a mí me ha pasado dos veces”, entre otros han sido los comentarios.

El video ya acumula cerca de 800.000 reproducciones, 21.000 likes, más de 300 compartidos y muchos comentarios de diferentes internautas, entre seguidores de Los Montañeros y gente que llegó por el influenciador identificado como @acostaflow.