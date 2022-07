El millonario regalo que le dio Felipe Saruma a Andrea Valdiri por su cumpleaños

Los dos creadores de contenido, Andrea y Felipe, ahora mismo son una de las parejas más queridas en redes sociales. Valdiri, ha estado envuelta en algunas polémicas recientemente relacionadas con la disputa por Adhara y la prueba de paternidad de Lowe León.

Lea también: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se fueron de vacaciones, ¿alguna chispa?

Ahora, a través de las redes sociales, Andrea comentó que ella en realidad no pensaba hacer nada para su cumpleaños porque no tenía el ánimo suficiente para ello, pero la verdad es que Felipe la sorprendió con una fiesta de cumpleaños sorpresa y poco convencional. En la casa de ellos, con su familia y amigos, Felipe Saruma se inventó varios juegos como sacar manzanas de un balde, jugar a la fuerza con una cuerda y hasta quitar pañoletas sin permitir que el otro te la quite.

Por lo que vimos en historias, Andrea literalmente estaba jugando como una niña pequeña, lo que le generó mucha felicidad. Pero eso no fue todo, pues luego Felipe salió con un letrero gigante que era una invitación a viajar a cualquier parte del mundo en familia, porque claro, ahora no se mueven sin sus dos hijas. Obviamente, Andrea quedó demasiado feliz con su sorpresa y puso el mensaje “me muero” con la foto.

Lea también: La carta que Lina Marulanda le escribió a sus padres antes de su muerte

Por ahora no se sabe a donde se irá la familia completa, pero definitivamente la visión que ahora mismo tiene Andrea sobre su vida es otra, teniendo en cuenta que anteriormente solamente salía con su pareja y ahora sus hijas hacen parte indispensable de sus viajes, cosa que Felipe tiene claro, pues las ama como sus propias hijas.