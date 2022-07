La Voz Kids: Lauren asombró con su talento y buen corazón por gesto que tuvo con un reciclador

Finaliza la primera semana del estreno de la nueva temporada de La Voz Kids. Las historias y los talentos de los niños no dejan de impresionar a los colombianos y a los jurados, quienes en repetidas ocasiones ya se han volteado para abrirles las puertas de sus equipos a los concursantes.

Lea también: Estos son los perros más caros de famosos

Este viernes, la velada comenzó con fuerza con Lauren, una niña que sorprendió a los entrenadores con su elección de canción y el poder de su voz al alcanzar las notas altas. Pisó el diamante de La Voz con ‘Titanium’ de SIA.

Antes de salir al escenario, su madre contó que una de las virtudes más grandes de Lauren es su nobleza y contó una anécdota en la que la menor demostró su generosidad con un extraño.

“Un día ella se asomó por la ventana y vio a un reciclador. Le preguntó: ‘¿Ya comiste?’, a lo que el hombre respondió que no y ella le dijo que lo esperara, que le iba a dar comida. Fue corriendo a la cocina y me dijo que si me demoraba con la comida. El señor comió feliz sentado afuera de la casa”, relató la madre.

También le puede interesar: ¿Falta estudiar? ‘La Liendra’ pasó vergüenza en un restaurante por no entender el menú en inglés

Asimismo, sus padres se lucieron ya que expresaron que, antes de que Lauren demostrara talento, ellos no tenían mucha idea del mundo musical, por lo que se pusieron a investigar en Internet todo sobre el tema. Labor que fue halagada por la presentadora del programa, Laura Acuña.

Al final de su presentación, los tres entrenadores oprimieron el botón, pero Cepeda no pudo voltearse pues ‘Nacho’ lo había bloqueado. Luego de una charla con los artistas, finalmente Lauren optó por elegir a la cantante puertorriqueña como su entrenadora.