Esto es lo que más le molesta a Yeferson Cossio cuando habla por WhatsApp

El “visto” y “no visto” son los grandes detonantes de las discusiones entre amigos y parejas, y en el caso de Yeferson Cossio no es la excepción. Pues durante su estadía en Bélgica, tras el viaje que realizan los hermanos Cossio por Europa quedó revelado.

Puede leer: El costoso regalo que Yeferson Cossio le dio a uno de sus amigos

Todo fue evidenciado a través de las historias de Cintia Cossio quien en su Instagram grababa lo que aparentemente era el desayuno de ella, con su hermano, pero también de sus acompañantes.

Entre ellos estaba Zion H Wang el reconocido empresario, quien, en medio de una tertulia que al parecer era sobre alguien que no respondía a tiempo, se dio pie a la confesión de Yeferson Cossio.

“Yo prefiero que me deje en visto parce, a que esté en línea y no responda. Y uno todo ardido ¿No va a responder? Hijo de pu… y en línea, en línea, en línea, por ahí como por dos minutos y luego se desconecta y no responde. Me dio calor. Cuando lo hacen a uno no les provoca volverles a hablar en la pu.. vida, pero luego se me pasa al rato”, se les escucha decir a Yeferson Cossio.

¿Te pasa lo mismo que a Yeferson Cossio?

La decepción, el enfado y, en ocasiones, la ansiedad son solo algunas de las consecuencias de este tipo de cosas. Y es que los chats que no obtienen respuesta nos generan una serie de emociones negativas que variarán dependiendo del asunto del que se trate, de la persona y del tiempo de demora.

Y en la mayoría de los casos, justificadas o no, estas actitudes no se pueden evitar. Para ello, hay que calmarse y tratar de comprender que todo el mundo está ocupado y que, en este caso, seguramente la otra persona tenga una buena razón para no haber cumplido.

Algunos recomiendan procurar ser amables, aunque cueste. Sobre todo, si se quiere conseguir algo del interlocutor en beneficio propio, no hay más remedio que tirar de inteligencia emocional y tratar de ser lo más cordiales posible.