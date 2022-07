AdriLatina reveló cómo le fue con la visita del ICBF por su hija Salomé

Hace poco la polémica se desató luego de que una página en Instagram recopilara videos en donde supuestamente la hija de Carlos Feria y Adrilatina estaba siendo molestada o sufriendo de bromas pesadas por parte de sus propios padres. Aparte de hacerse viral el video y criticado por miles de seguidores, el mismo iCBF entidad encargada de velar por los derechos de los menores de edad, se percató que estas acciones no estaban correctas y menos hacerlas públicas.

Muchos en internet no solamente pidieron que les hicieran la visita pertinente, sino que incluso le quitaran a la niña, ya que para algunos, se veía que la Salomé no estaba cómoda y se estaba viendo afectada. Casi todos afirmaron estar pendiente de que el caso se llevara, incluso el ICBF aseguró que harían todo para verificar que la niña estuviera en buenas manos.

Ahora que al parecer la visita ya se llevó a cabo, AdriLatina salió en sus redes sociales contando qué fue lo que pasó en dicha visita:

“Ya el Bienestar junto con la Defensoría hicieron todo el proceso de la verificación de derechos de Salomé y ya determinaron que Salomé no tiene ningún maltrato. También quiero que sepan que Carlos y yo reconocemos que cometimos un error muy grande al haber grabado esas bromas con Salomé, eso es algo que no van a volver a ver nunca más en nuestras redes sociales. Carlos tiene 39 millones de seguidores y yo 26 millones en TikTok porque nosotros hace muchos años grabamos y nuestro contenido no se basa en grabar con nuestra hija, quiero que sepan que ese no es nuestro contenido principal. Cometimos un error y no los vamos a volver a contener, pero nosotros, los seguidores que tenemos, son por nuestro esfuerzo” terminó por decir AdriLatina.

Muchos siguen criticando y arremetiendo contra la pareja que no les pareció correcto que el caso terminara de esta forma.