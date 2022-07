La razón (verdadera) por la que Fanny Lu no está en La Voz Kids

Fanny Lucía Martínez Buenaventura, mejor conocida como Fanny Lu, es una de las artistas colombianas más reconocidas del país gracias a diferentes éxitos como ' No te pido flores’ o ‘tú no eres para mi’, y por su paso por el reality La Voz Kids.

Ella estuvo siete temporadas, pero lleva dos en las que ha estado ausente y esto lo han notado los seguidores del reality, quienes incluso la han pedido de regreso.

En entrevista con el influenciador Ómar Vásquez y su personaje ‘La Diva Rebeca’, la cantante habló del porqué no estuvo en la temporada pasada de La Voz Kids; explicó que quería estar en esta, pero recibió una respuesta inesperada.

“El año pasado me llamaron en el mes de mayo y me dijeron que ya íbamos a empezar, es costumbre que a veces tomen decisiones a último momento y avisen con poca anticipación y si algo tengo yo es que hay meses del año en donde no trabajo porque es mi recompensa, mi momento de recuperar tiempo; entonces yo tenía ya mis vacaciones planeadas y me llamaron, entonces yo tenía que decidir y les dije que no”, aseveró.

Sin embargo, para este año, Fanny Lu estaba lista para regresar a ser una de las entrenadoras, pero le dieron una respuesta inesperada: “este año, me llamaron y entré otra vez en conflicto con mi vacaciones, pero llamé a mi futuro marido y le dije que está podía ser mi despedida y quería estar con mis niños; cambié toda mi agenda y llamé y les dije que estaba lista y me respondieron “te avisamos” y yo había entendido que ya estaría allá”.

“Así como yo les dije no el año pasado, ellos tienen derecho a decirme no”, concluyó Fanny Lu su explicación del porqué no está en esta temporada de La Voz Kids.